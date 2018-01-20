Подписана декларация об участии КНДР в ОИ-2018 в единой команде с Южной Кореей

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В Лозанне состоялась четырёхсторонняя встреча, на которой обсуждалось участие КНДР в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК), делегации национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Кореи, организаторы зимних Игр и МОК подписали декларацию об участии КНДР в Олимпийских играх.

Отмечается, что на Олимпиаду поедут 22 атлета из Северной Кореи. Кроме того, согласовано участие объединённой женской хоккейной команды КНДР и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея попросила КНДР объяснить причину отмены визита группы по подготовке выступления артистов.

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