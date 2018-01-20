Южная Корея попросила КНДР объяснить причину отмены визита группы по подготовке выступления артистов

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Южная Корея отправила официальный документ КНДР с требованием объяснить причину отказа отправить делегацию, которая должна была заниматься проверкой мест для выступлений артистов.

Об этом агентству «Рёнхап» заявил министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн.

Намеченный визит делегации из семи человек должен был состояться 20 января.

Ранее сообщалось, что единая команда КНДР и Южной Кореи по бобслею может принять участие в ОИ-2018 вне зачёта.

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