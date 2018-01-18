Единая команда КНДР и Южной Кореи по бобслею может принять участие в ОИ-2018 вне зачёта

Объединённая команда бобслеистов КНДР и Южной Кореи может принять участие в заездах, которые предваряют старты соревнований четвёрок на Олимпийских играх 2018 года с целью проверки трассы.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Коллектив, в который войдут пилот и разгоняющий из Южной Кореи, а также двое разгоняющих из КНДР, будут готовить лично президент и вице-президент IBSF Иво Ферриани и Дэррин Стил.

«Бобслей — это командный вид спорта, как никакой другой. Спортсмены должны доверять друг другу и прекрасно взаимодействовать между собой. Смешанная команда бобслеистов сблизит спортсменов двух стран», — сказал Ферриани.

Ранее сообщалось, что атлеты из КНДР выступят в четырёх видах спорта на ОИ-2018.