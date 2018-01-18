Атлеты из КНДР выступят в четырёх видах спорта на ОИ-2018

Атлеты из КНДР будут соревноваться в четырёх видах спорта на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на главу оргкомитета Игр Ли Хи Бома.

По его словам, северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Отмечается, что точное число атлетов из КНДР будет объявлено Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее сообщалось, что представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на церемонии открытия ОИ-2018.