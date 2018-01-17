Представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на церемонии открытия ОИ-2018
Церемония открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане пройдёт под единым флагом для представителей КНДР и Южной Кореи.
Как сообщает агентство «Рёнхап», такое решение было принято на переговорах между делегациями обеих стран в пограничном пункте Пханмунджом.
Кроме того, стало известно, что в состав делегации КНДР войдут 550 человек.
Ранее сообщалось, что КНДР намерена отправить на ОИ-2018 группу поддержки из 230 человек.
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