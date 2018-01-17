КНДР намерена отправить на ОИ-2018 группу поддержки из 230 человек
КНДР на проходящих переговорах с Южной Кореей об участии своих спортсменов в Олимпийских играх заявила о желании направить в Пхёнчхан группу поддержки из 230 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Кроме того, южнокорейская сторона предложила олимпийской делегации КНДР попасть на территорию государства через сухопутную границу.
В делегацию КНДР будут входить официальные лица, атлеты, журналисты, труппа артистов и демонстрационная команда по тхэквондо.
Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея начали переговоры об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.