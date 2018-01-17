КНДР намерена отправить на ОИ-2018 группу поддержки из 230 человек

КНДР на проходящих переговорах с Южной Кореей об участии своих спортсменов в Олимпийских играх заявила о желании направить в Пхёнчхан группу поддержки из 230 человек.