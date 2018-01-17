КНДР и Южная Корея начали переговоры об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018

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В пограничном пункте Пханмунджом начались переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает NHK.

Стороны рассматривают вопросы численности делегации и группы поддержки, способы их въезда в Южную Корею и возможного совместного прохода атлетов обеих стран под единым флагом во время церемоний открытия и закрытия, а также формирования единой команды.

Ранее КНДР предложила Южной Корее 17 января провести рабочие переговоры по ОИ-2018.

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