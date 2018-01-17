КНДР и Южная Корея начали переговоры об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018

В пограничном пункте Пханмунджом начались переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.