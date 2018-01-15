КНДР предложила Южной Корее 17 января провести рабочие переговоры по ОИ-2018
КНДР предложила Южной Корее провести 17 января переговоры на рабочем уровне по вопросу участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что переговоры пройдут на южной стороне приграничного пункта Пханмунджом.
Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут выставить объединённую команду в бобслейных четвёрках на ОИ-2018.
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