КНДР предложила Южной Корее 17 января провести рабочие переговоры по ОИ-2018

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КНДР предложила Южной Корее провести 17 января переговоры на рабочем уровне по вопросу участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что переговоры пройдут на южной стороне приграничного пункта Пханмунджом.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут выставить объединённую команду в бобслейных четвёрках на ОИ-2018.

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