КНДР и Южная Корея могут выставить объединённую команду в бобслейных четвёрках на ОИ-2018
Сборные КНДР и Южной Кореи могут выступить объединённой командой в соревнованиях бобслейных четвёрок на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
В экипаж войдут по два представителя от каждой страны, сообщает Inside the Games.
Решение по допуску объединённой команды будет принято 20 января. Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
В Министерстве спорта Южной Кореи также допускают возможность объединения на церемонии открытия Олимпиады.
Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут объединить команды по хоккею и бобслею.
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