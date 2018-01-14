КНДР и Южная Корея могут выставить объединённую команду в бобслейных четвёрках на ОИ-2018

Сборные КНДР и Южной Кореи могут выступить объединённой командой в соревнованиях бобслейных четвёрок на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В экипаж войдут по два представителя от каждой страны, сообщает Inside the Games.

Решение по допуску объединённой команды будет принято 20 января. Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

В Министерстве спорта Южной Кореи также допускают возможность объединения на церемонии открытия Олимпиады.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут объединить команды по хоккею и бобслею.