КНДР и Южная Корея могут выставить объединённую команду в бобслейных четвёрках на ОИ-2018

Короткая ссылка
Сборные КНДР и Южной Кореи могут выступить объединённой командой в соревнованиях бобслейных четвёрок на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В экипаж войдут по два представителя от каждой страны, сообщает Inside the Games.

Решение по допуску объединённой команды будет принято 20 января. Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

В Министерстве спорта Южной Кореи также допускают возможность объединения на церемонии открытия Олимпиады.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут объединить команды по хоккею и бобслею. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119