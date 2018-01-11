КНДР и Южная Корея могут объединить команды в бобслее и хоккее на ОИ-2018
Сборные КНДР и Южной Кореи могут выступить объединённой командой в соревнованиях по бобслею и хоккею на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Как сообщает AIPS, 20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне пройдёт четырёхстороннее совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в Играх-2018, на котором среди прочих вопросов будет обсуждаться возможность выступления команды «Объединённой Кореи» в соревнованиях мужских бобслейных двоек, а также в женском хоккейном турнире.
Ранее сообщалось, что участие северокорейских спортсменов в ОИ-2018 никак не повлияет на участие США.
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