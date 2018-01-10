Участие северокорейских спортсменов в ОИ-2018 никак не повлияет на участие США

Участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане никак не повлияет на участие команды США в этих соревнованиях.

«Определённо, это никак не влияет на наше участие. Это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путём денуклеаризации», — приводит «Р-спорт» слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее сообщалось, что северокорейские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее.