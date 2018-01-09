Северокорейские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее

Северная Корея согласилась направить делегацию и спортсменов на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что к такому решению пришли высокопоставленные представители двух государств в ходе встречи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея может временно приостановить действие некоторых санкционных положений в отношении КНДР, если это необходимо для участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.