Северокорейские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее

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Северная Корея согласилась направить делегацию и спортсменов на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что к такому решению пришли высокопоставленные представители двух государств в ходе встречи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея может временно приостановить действие некоторых санкционных положений в отношении КНДР, если это необходимо для участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.

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