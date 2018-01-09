Южная Корея может временно снять санкции с КНДР в связи с Олимпиадой

Южная Корея может временно приостановить действие некоторых санкционных положений в отношении КНДР, если это необходимо для участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя южнокорейского МИД Но Гю Дока.

По его словам, эта мера может быть принята в координации с США и другими государствами.

Ранее сообщалось, что в приграничном пункте Пханмунджом стартовали межкорейские переговоры на министерском уровне, в ходе которых делегации обменялись предложениями.