Южная Корея может временно снять санкции с КНДР в связи с Олимпиадой

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Южная Корея может временно приостановить действие некоторых санкционных положений в отношении КНДР, если это необходимо для участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя южнокорейского МИД Но Гю Дока.

По его словам, эта мера может быть принята в координации с США и другими государствами.

Ранее сообщалось, что в приграничном пункте Пханмунджом стартовали межкорейские переговоры на министерском уровне, в ходе которых делегации обменялись предложениями.

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