В Кремле приветствуют прямые контакты представителей Сеула и Пхеньяна

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В Кремле приветствуют непосредственный контакт представителей Южной Кореи и КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что только путём такого диалога возможно выйти на разрядку напряжённости на Корейском полуострове, и это именно тот диалог, о необходимости которого последовательно говорило руководство Российской Федерации», — сказал Песков.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно высказывался в пользу создания условий для возобновления диалога, а также необходимости воздерживаться от шагов или заявлений, которые могли бы помешать этому.

Ранее сообщалось, что в приграничном пункте Пханмунджом стартовали межкорейские переговоры на министерском уровне, в ходе которых делегации обменялись предложениями.

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