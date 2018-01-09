Мирный полуостров: Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации

Во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджом стартовали межкорейские переговоры на министерском уровне. Сеул заявил о намерении возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации полуострова. Также представитель Южной Кореи предложил объединить делегации двух стран на церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Пхёнчхане. В свою очередь, Пхеньян изъявил желание направить на Игры спортсменов, журналистов, танцоров, музыкантов и демонстрационную команду по тхэквондо. Тем временем Вашингтон в очередной раз подчеркнул, что переговоры являются результатом давления США. О первых итогах встречи — в материале RT.

Переговоры на высшем уровне между Северной и Южной Кореей стартовали в 04:00 мск в приграничном пункте Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. КНДР представляет председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Стороны уже обменялись рядом различных предложений.

По данным агентства «Рёнхап», Сеул на переговорах вновь затронул тему воссоединения семей, разъединённых в ходе Корейской войны 1950—1953 годов. Такая встреча может быть приурочена к 16 февраля, когда в Корее будут отмечать Новый год.

Также стороны обсудили вопрос возобновления переговоров по мирному урегулированию. С соответствующим предложением выступил представитель Южной Кореи.

«Мы подчеркнули необходимость прекращения действий, которые могут привести к обострению напряжённости на Корейском полуострове, и призвали возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации», — уточнил Чо Мён Гюн.

Кроме того, он предложил объединить делегации обеих стран во время церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр.

В свою очередь, Пхеньян заявил, что собирается направить на зимнюю Олимпиаду делегацию из спортсменов, болельщиков, танцоров и музыкантов. Кроме того, предполагается, что в Пхёнчхан поедет демонстрационная команда по тхэквондо.

Вопрос участия северокорейских спортсменов в зимних Играх по-прежнему остаётся открытым. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) продлил крайний срок регистрации атлетов из КНДР. По словам представителя организации, таким образом МОК «оставляет дверь открытой», а также предлагает помощь спортсменам, участвующим в квалификации. На данный момент путёвку в Пхёнчхан завоевала пара фигуристов Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким. Некоторые спортсмены могут отобраться на Олимпиаду через квалификацию.

Повышенное давление

Тем временем в Вашингтоне в очередной раз заявили, что переговоры Северной и Южной Кореи являются следствием давления, которое США оказывают на КНДР. Такой позиции придерживается вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс.

«Администрация президента Дональда Трампа оказывает беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление на КНДР. И то, что Северная Корея готова сесть за стол переговоров с Южной Кореей хотя бы по вопросу Олимпийских игр, по моему мнению, является прямым результатом давления», — заявил он в интервью американской журналистке Дане Лоэш.

Майк Пенс выступает перед СМИ

Reuters

© Yuri Gripas

По его словам, политика стратегического терпения, которой придерживались предыдущие администрации, позволила Пхеньяну добиваться уступок и одновременно разрабатывать ракетное и ядерное оружие. Пенс подчеркнул, что в прошлом году президент США Дональд Трамп направил его в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы объявить о смене курса Вашингтоном.

«США не намерены снижать (давление. — RT) до тех пор, пока КНДР не откажется от своих ядерных и баллистических программ», — отметил Пенс.

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Он добавил, что в этом вопросе Вашингтон пользуется поддержкой своих союзников. Как сообщила накануне официальный представитель Пентагона Дана Уайт, приверженность проводимой Белым домом политике выразили министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра.

«Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение КНДР. Они обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения её курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий и также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программы», — говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что глава американского военного ведомства охарактеризовал северокорейскую угрозу как глобальную проблему. В ходе разговора чиновники подчеркнули важность международной поддержки и сотрудничества с союзниками для оказания давления на Пхеньян.

На фоне сближения Сеула и Пхеньяна очередные санкции в отношении Северной Кореи ввёл Европейский союз. Ограничительные меры были приняты в рамках исполнения резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР.

В санкционный список внесены 16 физических лиц и Министерство по делам армии Северной Кореи. Таким образом, под санкциями ЕС уже находятся 79 человек и 54 организации, перечисленные ООН.