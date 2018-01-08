ЕС расширил санкции против Северной Кореи

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Евросоюз в рамках исполнения резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР расширил санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Отмечается, что в санкционный список внесены 16 физических лиц и Министерство по делам армии Северной Кореи.

В ЕС добавили, что с учётом новых санкций в списках ООН находятся 79 физических лиц и 54 организации.

16 октября ЕС решил ввести новые ограничительные меры против КНДР.

В Пхеньяне назвали незаконными санкции Европейского союза в отношении Северной Кореи. 

Политолог Иван Аркатов рассказал ФАН, что ужесточение санкций в отношении КНДР — малопродуктивный шаг.

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