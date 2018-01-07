«Не стоит ворошить прошлое»: Пхеньян призвал Южную Корею к нормализации отношений и примирению нации
- Трансляция выступления лидера КНДР Ким Чен Ына
- Reuters
Северная Корея передала Сеулу список дипломатов, которые примут участие в переговорах с Югом. Делегацию Пхеньяна возглавит председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван. Южную Корею будут представлять пять переговорщиков во главе с министром по делам национального объединения Чо Мен Гюном, сообщает РИА Новости.
Кроме того, глава КНДР Ким Чен Ын поручил создать все необходимые условия для нормализации отношений Пхеньяна и Сеула. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на обращение лидера к нации.
«Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений. — RT) с Сеулом.
Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — приводит ЦТАК позицию Ким Чен Ына.
- Бинокли, установленные со стороны Южной Кореи у границы двух стран
- Reuters
КНДР, как отмечается, стремится к деэскалации напряжённости на Корейском полуострове. «Речь идёт не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, её добровольном объединении», — подчёркивается в сообщении.
При этом северокорейская сторона называет ряд причин, которые, по её мнению, препятствуют сближению двух стран, в частности «наличие всевозможных неподобающих оговорок, а также юридических и политических инструментов».
В среду, 3 января, Сеул и Пхеньян восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на границе. В пятницу, 5 января, Министерство объединения Республики Корея сообщило, что представители КНДР согласились провести переговоры на высоком уровне. Встреча должна состояться во вторник, 9 января, в Пханмунджоме. Такие переговоры не проводили с декабря 2015 года. Как ожидается, на повестке дня будет участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
В России приветствуют развитие диалога между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — сказала дипломат.
Трамп не отстаёт
В субботу, 6 января, президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского лидера, он готов провести телефонную беседу с главой Северной Кореи.
«Я всегда верю в диалог, — заявил Трамп. — Но мы занимаем очень твёрдую позицию. Мы очень решительны. Но, конечно же, я бы это сделал. С этим нет никаких проблем».
При этом Дональд Трамп рассказал, что США будут налаживать связи с КНДР только на определённых условиях.
Как подчеркнул президент США, Вашингтон приветствует переговоры между Пхеньяном и Сеулом. По словам Трампа, такой диалог будет способствовать нормализации ситуации в регионе.
- Президент США Дональд Трамп
- globallookpress.com
«Он (Ким Чен Ын. — RT) знает, что я не шучу. Я не шучу ни капли, ни на 1%, он это понимает. В то же время, если мы сможем прийти к мирному и очень хорошему решению (а мы работаем над этим с Рексом (Тиллерсоном, госсекретарём США. — RT) и со многими другими)... Если что-то произойдёт и что-то получится благодаря этим переговорам, то это будет прекрасным событием для всего человечества», — отметил Трамп.
Более того, американский лидер заявил, что Белый дом готов принять участие в диалоге Севера и Юга. «И когда настанет подходящее время, мы примем участие. Но мне нравится, что обсуждение Олимпиады идёт между этими двумя странами», — сказал президент США.
В пятницу, 5 января, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон ещё раз предупредил Пхеньян, что Вашингтон готов применить силу для решения Корейского кризиса.
«Думаю, Северная Корея понимает: хотя нашей целью, как ясно сказал президент (США Дональд Трамп. — RT), является денуклеаризация путём дипломатических усилий, эти дипломатические усилия в случае необходимости будут иметь крепкую военную поддержку», — заявил Тиллерсон в интервью CNN.
Олимпиада двух Корей
В субботу, 6 января, представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чан Ун заявил, что в Играх в Пхёнчхане могут принять участие северокорейские фигуристы. В частности, речь идёт о Тхэ Ок Рем и Чу Сик Киме, которые завоевали право выступить в Пхёнчхане на соревнованиях спортивных пар. Они заняли шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в Германии и отобрались на ОИ.
- Фигуристы из КНДР Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким
- globallookpress.com
Ранее сообщалось, что спортсмены не смогут поехать в Пхёнчхан из-за того, что власти не оформили соответствующие документы.
Японские СМИ также сообщили, что представитель Северной Кореи Чан Ун поехал в Швейцарию для встречи с официальными лицами МОК.
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