Глава ОКР Жуков об участии КНДР в Олимпиаде: дух спорта должен объединять страны

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду, что Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане будут способствовать улучшению отношений между Южной Кореей и КНДР.

«Я надеюсь, что так и произойдёт. Такие прецеденты уже были в истории, например во время Олимпиады 1988 года в Сеуле, когда спортсмены из Южной и Северной Кореи выступали даже в одной команде в некоторых видах спорта», — цитирует Жукова «Интерфакс».

Глава ОКР также отметил, что перед Олимпийскими играми традиционно объявляется перемирие.

«Традиционно во время Олимпийских игр в Древней Греции даже войны прекращались. Дух спорта должен объединять страны. Каждый раз перед Играми принимается постановление Генеральной Ассамблеи ООН об Олимпийском перемирии. Это в духе олимпийских ценностей», — добавил Жуков.

Ранее сообщалось, что Южная Корея может временно снять санкции с КНДР в связи с Олимпиадой.