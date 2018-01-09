КНДР и Южная Корея согласны провести переговоры по снижению напряжённости

Короткая ссылка
КНДР и Южная Корея выпустили совместное заявление, в котором говорится, что стороны согласны провести переговоры по снижению напряжённости.

Об этом сообщает AFP.

Ранее стало известно, что КНДР в ходе переговоров согласилась восстановить линию военной экстренной связи с Южной Кореей для предотвращения инцидентов в Жёлтом море.

В конце декабря завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в запасе Андрей Кошкин прокомментировал НСН вероятность вооружённого противостояния США и КНДР.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119