КНДР и Южная Корея согласны провести переговоры по снижению напряжённости

КНДР и Южная Корея выпустили совместное заявление, в котором говорится, что стороны согласны провести переговоры по снижению напряжённости.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Two Koreas agree to hold military talks to defuse tension: Seoul — AFP news agency (@AFP) 9 января 2018 г.

Ранее стало известно, что КНДР в ходе переговоров согласилась восстановить линию военной экстренной связи с Южной Кореей для предотвращения инцидентов в Жёлтом море.

В конце декабря завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в запасе Андрей Кошкин прокомментировал НСН вероятность вооружённого противостояния США и КНДР.