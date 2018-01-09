КНДР согласилась восстановить линию экстренной связи с военными Южной Кореи

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КНДР в ходе переговоров согласилась восстановить линию военной экстренной связи с Южной Кореей для предотвращения инцидентов в Жёлтом море, передаёт «Рёнхап».

Линия связи между Сеулом и Пхеньяном была прервана из-за обострения ситуации на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что в приграничном пункте Пханмунджом стартовали межкорейские переговоры на министерском уровне, в ходе которых делегации обменялись предложениями.

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