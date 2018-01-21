Объявлен предварительный состав женской сборной России по биатлону на ОИ-2018

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов огласил предварительный состав команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Предварительная заявка на участие в Олимпийских играх выглядит следующим образом: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Ирина Услугина и Ульяна Кайшева», — цитирует Коновалова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Риднау.

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Биатлон Олимпийские игры 2018
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