Объявлен предварительный состав женской сборной России по биатлону на ОИ-2018

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов огласил предварительный состав команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Предварительная заявка на участие в Олимпийских играх выглядит следующим образом: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Ирина Услугина и Ульяна Кайшева», — цитирует Коновалова «Матч ТВ». Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Риднау.