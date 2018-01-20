Стал известен состав сборной России по биатлону на ЧЕ в Риднау
Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Женщины: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко;
Мужчины: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин. Седьмой участник будет определён по итогам этапа Кубка мира в Антхольце.
Ранее телекомментатор Губерниев заявил, что биатлонистка Миронова не выступит на чемпионате Европы.