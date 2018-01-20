Биатлонистка Миронова не выступит на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Светлана Миронова не выступит на чемпионате Европы в Риднау.

Об этом сообщает телекомментатор Дмитрий Губерниев в Instagram.

«Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Её заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два. Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут при чём? Это вредительство или неведомый план?» — написал Губерниев.

Комментатор заявил, что ждёт объяснений от руководства Союза биатлонистов России (СБР), и выразил мнение, что сборная — это команда большой страны, а не узкого круга лиц.

ЧЕ по биатлону пройдёт с 24 по 28 января.

Ранее биатлонист Шипулин признался, что не хочет, чтобы Кузьмина уходила из сборной России.