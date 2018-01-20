Биатлонистка Миронова не выступит на чемпионате Европы

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Российская биатлонистка Светлана Миронова не выступит на чемпионате Европы в Риднау.

Об этом сообщает телекомментатор Дмитрий Губерниев в Instagram.

«Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Её заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два. Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут при чём? Это вредительство или неведомый план?» — написал Губерниев.

Комментатор заявил, что ждёт объяснений от руководства Союза биатлонистов России (СБР), и выразил мнение, что сборная — это команда большой страны, а не узкого круга лиц.

Ребята , российский биатлон в действии!!!! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой!!!! Это раз!!!! Ее заменит на чемпионате Ульяна Кайшева!!! Это два!!!! Я понимаю , что Кайшевой нужны , быть может , старты до Олимпиады , но Миронова тут причём???? Это вредительство или неведомый план ??? Ждём объяснений от руководства СБР , Барнашова и Касперовича! До моего прямого эфира на Матче ещё есть время!!! А дальше - салют из всех орудий !!!! Друзья , это перебор!!!! Сборная - это команда большой страны , а не узкого круга лиц , которые страшно далеки от народа!!!!???? Вперёд , комментарии!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😘🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #огонь #кайшева #миронова #сбр #тренерыялюблювас

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)

ЧЕ по биатлону пройдёт с 24 по 28 января.

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