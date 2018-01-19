Шипулин о Кузьминой: я не хотел, чтобы она уходила из сборной России
«Настя всегда была для меня примером. Она на три года меня старше, и я всегда шёл по её стопам: в ту же школу, в тот же садик. Когда она начала выигрывать соревнования, мне хотелось идти за ней. Я старался брать с неё пример», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».
Он отметил, что её переход в сборную Словакии был для него неожиданным.
«Я не хотел, чтобы она уходила из России, но она сделала свой выбор в пользу семьи и мужа, и мы не можем её осуждать. В каком-то смысле ей это помогло расслабиться и начать новую спортивную историю», — добавил биатлонист.
Ранее сообщалось, что Шипулин занял четвёртое место на этапе КМ по биатлону в Антхольце.