Шипулин о Кузьминой: я не хотел, чтобы она уходила из сборной России

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о выступлении его старшей сестры Анастасии Кузьминой за сборную Словакии.

«Настя всегда была для меня примером. Она на три года меня старше, и я всегда шёл по её стопам: в ту же школу, в тот же садик. Когда она начала выигрывать соревнования, мне хотелось идти за ней. Я старался брать с неё пример», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

Он отметил, что её переход в сборную Словакии был для него неожиданным.

«Я не хотел, чтобы она уходила из России, но она сделала свой выбор в пользу семьи и мужа, и мы не можем её осуждать. В каком-то смысле ей это помогло расслабиться и начать новую спортивную историю», — добавил биатлонист.

Ранее сообщалось, что Шипулин занял четвёртое место на этапе КМ по биатлону в Антхольце.