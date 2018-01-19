Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Антхольце, Шипулин — четвёртый

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Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, проходящего в итальянском Антхольце.

Норвежский спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 19,3 секунды, допустив один промах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад. Тройку призёров замкнул немец Арнд Пайффер.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, показавший четвёртый результат. Антон Бабиков завершил гонку на восьмом месте, Максим Цветков — на 31-м, Александр Логинов — на 42-м, Матвей Елисеев — на 48-м, а Евгений Гараничев — на 53-м.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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