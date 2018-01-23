«Это политический заказ против страны»: МОК не допустил Шипулина, Устюгова и других лидеров сборной России к ОИ-2018

Лидеры сборной России не были включёны в список спортсменов, допущенных к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года. Помимо шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, в Пхёнчхан не поедут биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Также не будут допущены к турниру ведущие отечественные хоккеисты. Об очередном решении МОК — в материале RT.

Во вторник, 23 января, стало известно, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов на данный момент не состоят в списке приглашённых спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — сообщил ТАСС Поздняков.

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Накануне СМИ сообщили о возможном недопуске на Олимпиаду шестикратного чемпиона по шорт-треку Ана. При этом причины, которыми мог руководствоваться МОК, отказывая спортсмену в приглашении на Игры, не сообщаются. Аналогичная ситуация происходит с Шипулиным и Устюговым, которые прежде не являлись фигурантами допинговых скандалов.

Позднее к лидерам отечественного шорт-трека, биатлона и лыжного спорта присоединились другие атлеты. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что МОК отклонил заявки на выступление на ОИ ряда лидеров национальной команды. В их числе трёхкратный чемпион мира Денис Юсков и пятикратный чемпион мира Павел Кулижников.

«По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков, Кулижников — по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки. Там, опять же, по предварительной информации, остаётся только Ольга Граф, Ангелина Голикова и Наталья Воронина. Соответственно предварительно отклонена и заявка Руслана Захарова, который ранее выступал в шорт-треке. Мы отправим в МОК списочный состав по дистанциям, и окончательный ответ ожидается 28 января», — сообщил Кравцов РИА Новости.

Как сообщает источник, на Олимпиаду может не поехать ряд российских хоккеистов. Причём большинство из них — ведущие игроки национальной сборной.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствуют в списке приглашённых на Олимпийские игры в Пхёнчхане. На данный момент ФХР (Федерация хоккея России. — RT) ведёт масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — рассказал «Р-Спорту» источник, близкий к ситуации.

Как позднее сообщил Поздняков, ОКР направит в МОК официальное письмо с целью прояснить ситуацию в отношении недопуска лидеров российской сборной на Олимпиаду.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам», — отметил первый вице-президент ОКР.

Поздняков подчеркнул, что в настоящий момент решение МОК не допускать лидеров отечественной сборной на турнир — предварительное, а окончательное станет известно позднее.

По словам трёхкратного призёры Олимпийских игр по лыжному спорту Александра Завьялова, мотивы возможного решения МОК являются странными.

«Шипулин и Устюгов — лидеры мужских сборных страны в своих видах спорта. Для меня это решение МОК абсолютно необъяснимо и непонятно. Были предположения, что они продолжат строить козни в преддверии Игр, так оно и случилось. К сожалению, мы не можем чем-либо помешать. Остаётся только сожалеть за лыжный и биатлонный спорт России», — признался RT Завьялов.

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин считает, что решение МОК — часть политического заказа против отечественного спорта.

«Это политический заказ в отношении России. Творится самый настоящий беспредел. В современном спорте всё решает политика. То же самое в своё время было с Дмитрием Ярошенко, Екатериной Юрьевой и Альбиной Ахатовой. Спортсмены были абсолютно чистыми, но из-за конфликтов между руководством Союза биатлонистов России (СБР) и Международным союзом биатлонистов (IBU) они были отстранены от соревнований», — выразил мнение RT Аликин.

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По его мнению, последние решения МОК могут оказать влияние на решение страны о поездке на Игры в Пхёнчхан.

«ОКР придётся принять окончательное решение относительно поездки на Игры в Пхёнчхан. Первоначально они согласились выступить на турнире, однако посмотрим, что будет происходить дальше. Стране не впервой терять своих лидеров перед важными соревнованиями», — добавил Аликин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле огорчены возможным недопуском спортсменов до Игр.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Мы глубоко сожалеем в этой связи, если такие решения приняты», — сказал Песков.

Он также отметил, что надеется на то, что причины подобного решения МОК скоро станут известны.

«Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — отметил пресс-секретарь.