«Списки предварительные»: министр спорта Колобков прокомментировал недопуск до Олимпиады ряда российских спортсменов

Списки приглашённых на ОИ-2018 спортсменов предварительные, окончательный перечень будет утверждён через несколько дней. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, комментируя в беседе с RT новости о недопуске к Играм целого ряда членов российской сборной. Он также подчеркнул, что Россия не станет бойкотировать Олимпиаду, и призвал болельщиков поддержать спортсменов.

За две с половиной недели до начала зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане российский спорт пережил очередной тяжёлый удар. Стали известны имена многих спортсменов, которым Международный олимпийский комитет отказывался выдавать приглашения на соревнования. В список вошли многие титулованные атлеты и претенденты на медали: шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Сложившуюся ситуацию RT обсудил с министром спорта Павлом Колобковым. Он обратил внимание на то, что МОК не обосновал свои решения. Также глава ведомства не поддержал идею бойкота Олимпиады и призвал болельщиков продолжать поддерживать спортсменов, как отстранённых, так и допущенных.

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— Как вы можете прокомментировать новости о недопуске российских спортсменов?

— Всё это продолжается на протяжении последнего года. Сейчас Международный олимпийский комитет представил предварительные списки спортсменов, которые будут приглашены на Олимпийские игры в Пхёнчхане и которые не будут. Подчеркну, что они предварительные. Вчера по этому поводу прошли рабочие совещания, сегодня были встречи со спортивными федерациями. Через несколько дней будем ждать окончательного списка. Одновременно ждём разъяснений, почему те или иные спортсмены, в том числе претенденты на медали, не вошли в состав участников. МОК должен представить обоснованные мнения на этот счёт.

— Пока что МОК только заявил, что отсутствие приглашения не говорит о том, что спортсмен употреблял допинг…

— Единственные критерии для допуска МОК озвучивал 5 декабря по итогам заседания исполкома. Их было два. Во-первых, у спортсмена должна отсутствовать допинговая история. Во-вторых, он должен пройти квалификационные требования в своей дисциплине.

Какие ещё существуют критерии, мы не знаем. Я слышал, что у МОК есть ещё до 16 требований. Хотелось бы получить обоснование на этот счёт, чтобы всем: и спортсменам, и болельщикам — стало понятно, чем руководствуется МОК.

— Когда наступит ясность в этом вопросе?

— Осталось совсем немного времени. Олимпиада вот-вот начнётся, через три недели. Я думаю, что вопрос будет решён до конца месяца. Мы обязательно сообщим всем, кто в итоге попадёт в команду.

— Стали вновь появляться призывы к бойкоту Олимпийских игр. Какова позиция Министерства спорта на этот счёт?

— Мы уже говорили об этом. Было решение олимпийского собрания, которое поддержало позицию спортсменов. Бойкоты больше невозможны. Все атлеты, которые примут для себя решение участвовать в Олимпиаде, получат поддержку.

Колобков: все атлеты, которые примут решение участвовать в Олимпиаде, получат поддержку

— Что делать тем спортсменам, которых МОК так и не допустит до Олимпийских игр в Пхёнчхане?

— Мы уже неоднократно заявляли, что всем окажем юридическую и финансовую поддержку. Хочу заметить, что спортсмены, имена которых прозвучали в связи с недопуском на Олимпиаду, продолжают соревноваться на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы.

— Как обстоят дела с отстранёнными спортсменами, чьи дела сейчас рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS)?

— Слушания по 42 спортсменам начались вчера и продлятся до конца этой недели или начала следующей. После этого ждём решений. Это сложный процесс. Вчера слушания длились несколько часов, выступали Григорий Родченков (глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства. — RT), эксперты, спортсмены. Впервые дела россиян рассматриваются в рамках какой-то нормальной, всем понятной процедуры. До этого только работала дисциплинарная комиссия МОК Дениса Освальда. Теперь это наконец-то юридический процесс, где заслушиваются стороны, приводятся доказательства.

— Что вы можете сказать болельщикам в связи с последними событиями? Многие сейчас могут растерять оптимизм по поводу стартующей Олимпиады.

— Вся эта ситуация очень сложная. Четыре года все ждали этих Игр, спортсмены к ним готовились. Настоящих, истинных болельщиков я прошу поддержать тех российских спортсменов, которые поедут в Пхёнчхан, и не забывать о тех, кто по разным причинам этого сделать не сможет. Это наши спортсмены, мы за них переживаем и болеем.