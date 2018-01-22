Макларен и Родченков выступят в CAS по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов только один раз

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Матье Риб сообщил, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен и информатор Григорий Родченков выступят на слушаниях по делам отстранённых от Олимпиад российских спортсменов только один раз.

«Макларен и Родченков будут заслушаны на этой неделе, но я не могу вам назвать конкретную дату. Однако они не будут выступать каждый день — они будут заслушаны в один из дней и единожды. Повторения их свидетельств не будет», — цитирует Риба ТАСС.

Слушания по делам дисквалифицированных россиян пройдут с 22 по 27 января.

Ранее Матье Риб высказался на тему включения российских спортсменов в число участников Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в случае положительного решения CAS.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru