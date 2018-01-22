Макларен и Родченков выступят в CAS по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов только один раз

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Матье Риб сообщил, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен и информатор Григорий Родченков выступят на слушаниях по делам отстранённых от Олимпиад российских спортсменов только один раз.

«Макларен и Родченков будут заслушаны на этой неделе, но я не могу вам назвать конкретную дату. Однако они не будут выступать каждый день — они будут заслушаны в один из дней и единожды. Повторения их свидетельств не будет», — цитирует Риба ТАСС.

Слушания по делам дисквалифицированных россиян пройдут с 22 по 27 января.

Ранее Матье Риб высказался на тему включения российских спортсменов в число участников Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в случае положительного решения CAS.