В CAS не знают, смогут ли поехать оправданные россияне на ОИ-2018

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Матье Риб высказался насчёт включения российских спортсменов в число участников Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в случае положительного решения CAS.

«На этот счёт у меня нет никакой информации. Я знаю, что это вопрос, но ответа на него у меня нет», — цитирует Риба ТАСС.

CAS озвучит решение по отстранённым от ОИ российским спортсменам не раньше 30 января, в то время как крайним сроком утверждения состава участников Олимпиады в Пхёнчхане является 28 января.

Ранее российские спортсмены выразили надежду на справедливое рассмотрение дел в CAS.

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