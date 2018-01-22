Российские спортсмены надеются на справедливое рассмотрение дел в CAS

Российские спортсмены, пожизненно отстранённые от Олимпиад решением Международного олимпийского комитета (МОК), рассчитывают на справедливое рассмотрение их апелляций в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Спортсмены надеются, что арбитры CAS гарантируют им справедливые слушания и будут следовать выводам независимых антидопинговых панелей, которые были упомянуты выше», — заявили адвокаты в преддверии слушаний.

Слушания по делам 39 российских спортсменов пройдут с 22 по 27 января.

Ранее CAS перенёс рассмотрение исков семи отстранённых бобслеистов на 27 января.