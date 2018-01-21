CAS перенёс рассмотрение исков семи отстранённых бобслеистов на 27 января

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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о переносе слушания дел семи отстранённых от участия в Олимпийских играх российских бобслеистов с 26 на 27 января.

«Дата слушаний дел наших скелетонистов осталась без изменений, это пройдёт 23 января. 25 января, как и планировалось, рассмотрят апелляции Людмилы Удобкиной и Алексея Воеводы. Слушание дел остальных российских бобслеистов перенесено с 26 на 27 января. Речь идёт об Александре Зубкове, Дмитрии Труненкове, Алексее Негодайло, Александре Касьянове, Алексее Пушкарёве, Ильвире Хузине и Ольге Стульневой», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко.

Ранее сообщалось, что CAS объявит решения по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов до 2 февраля.

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