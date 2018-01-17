CAS объявит решения по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов до 2 февраля

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявит решения по делам отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК) россиян до 2 февраля.

Дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх.

CAS проведёт слушания по делам 42 российских спортсменов, которые подали апелляции. Они разделены на три группы. Слушания по делам первой группы атлетов намечены на 22 января, а дела второй будут рассмотрены 26 или 27 января, сообщает официальный сайт CAS.

Дела по третьей группе в составе биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой приостановлены, слушания по ним на следующей неделе не состоятся.

Окончательные решения по каждому спортсмену будут объявлены в период с 29 января по 2 февраля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что опровержение СК информации Родченкова поможет отстранённым МОК спортсменам.

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