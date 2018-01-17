Журова: опровержение СК информации Родченкова поможет отстранённым МОК спортсменам

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью RT прокомментировала заявление Следственного комитета о наличии доказательств, опровергающих слова Григория Родченкова о существовании в России во время Олимпийских игр 2014 года одобренной государством допинговой программы.

«В СК абсолютно верно отметили, что они готовы сотрудничать в том числе с комиссиями, которые под эгидой WADA занимались расследованием якобы существовавшей в России допинг-программы. Если это желание останется односторонним, информация от следствия пойдёт в никуда. Но если международные спортивные организации пойдут на контакт с российским СК, то им придётся фактически признать собственную неправоту и оправдать наказанных ими спортсменов. Расписываться в собственной некомпетентности там вряд ли горят желанием», — заявила Журова.

Депутат отметила, что новые данные СК способны помочь отстранённым МОК российским спортсменам, которые подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Они помогут адвокатам, которые будут их защищать. Возможно, эта информация действительно способна оказать воздействие на CAS, если там, конечно, примут её во внимание. Но нужно понимать, что Следственный комитет — это официальный орган страны, а комиссия WADA по делам допинга в России даже ни разу не приезжала к нам, чтобы разобраться в происходящем», — добавила Журова.

Ранее СК собрал доказательства, опровергающие информацию о подмене допинг-проб россиян в Сочи.