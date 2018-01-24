«Разочаровался в олимпийском движении»: как в мире отреагировали на новые отстранения российских спортсменов

Международный олимпийский комитет отказал в допуске на Олимпийские игры в Пхёнчхане сразу 34-м российским спортсменам. В этом списке оказались мировые звёзды — биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Политика спортивных чиновников вызвала недоумение и возмущение как среди самих атлетов, так и в международных федерациях.

Кого потеряла Россия

Международный олимпийский комитет не допустил до Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане 34 российских атлета.

Первым был вычеркнут шорт-трекист Виктор Ан, который четыре года тренировался ради возможности выступить на вторых, домашних для него Играх. Следом за шестикратным олимпийским чемпионом из состава команды исчезли лидеры отечественного биатлона и лыжных гонок — Антон Шипулин и Сергей Устюгов.

Болельщики начали подозревать, что МОК избавляется ото всех участников сочинской Олимпиады. И вдруг допуск к Олимпиаде не получают фигурист Иван Букин и саночница Виктория Демченко, которых четыре года назад в олимпийской команде не было.

Российская олимпийская команда по биатлону оказалась разгромлена. Допуск получили только трое — Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Таким образом Россия не сможет сформировать квартет для смешанной эстафеты. А ведь именно в командных гонках у россиян были самые высокие шансы на успех. К сожалению, в личных дисциплинах спортсмены, получившие путёвку на Олимпиаду, вряд ли смогут побороться за медаль. Лучший результат Бабикова в этом сезоне — пятое место, у Акимовой — седьмое. Кайшева очков Кубка мира набрать не успела и только однажды помогла сборной стать седьмой в эстафете. Все разговоры, как Шипулин с Алексеем Волковым, Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым, Екатериной Юрловой-Перхт буду бороться за олимпийские медали, можно прекратить.

Отсутствие Устюгова — это минус четыре награды, за которые он мог бы побороться в скиатлоне, разделке на 15 км, командном спринте и эстафете. И хотя в этом сезоне уже начинает показывать себя новое поколение российских лыжников, которые ещё год назад выступали на юниорских соревнованиях, именно Сергей должен был побеждать и вести вперёд команду.

Не выступят на олимпийском катке Павел Кулижников и Денис Юсков, и это гарантированная потеря двух золотых медалей. Болельщики давно могли ожидать, что МОК им откажет. У обоих есть допинговое прошлое.

Шорт-трек Россия потеряла так же, как и биатлон. В мужской команде допуск получили только три спортсмена. Помимо Ана запрет коснулся Владимира Григорьева, Татьяны Бородулиной, Евгении Захаровой и Дениса Айрапетяна. На медали в эстафетах, где россияне традиционно сильны, можно не рассчитывать. И красивой сказки, в которую так хотелось верить, с победой Ана на родине тоже не будет.

Дисквалификация саночницы Виктории Демченко ставит под вопрос возможную медаль в командной эстафете. В Пхёнчхан и так не едет Татьяна Иванова, а теперь и второй номер России среди девушек попала под санкции. На свой этап придётся выходить Екатерине Батуриной, которая в общем зачёте Кубка мира идёт лишь 20-й.

МОК добрался и до фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, которым вместе с партнёрами Фёдором Климовым и Александрой Степановой придётся остаться дома. Для спортсменов это трагедия, ведь они могли бы претендовать на участие в командном турнире и почти наверняка выиграть золото. Впрочем, российская сборная и так будет претендовать на победу, просто воспользоваться заменами в парах и танцах уже не получится, только в мужском и женском одиночном катании.

Кроме того, МОК дисквалифицировал пятерых хоккеистов. Замены Антону Белову, Сергею Плотникову, Валерию Ничушкину, Михаилу Науменкову и Алексею Береглазову найдутся, но всё же это командный вид спорта, и любое вмешательство во внутреннюю кухню может оказаться фатальным. В случае неудачи у главного тренера Олега Знарка всегда будет повод заявить, что ему не позволили взять в команду всех сильнейших хоккеистов страны.

Практически незамеченными остались отстранения в бобслее и прыжках с трамплина, но на них тоже стоит обратить внимание. Не вошёл в список приглашённых разгоняющий Роман Кошелев, который входит в четырёхместный экипаж Алексея Стульнева — именно он является ведущим бобслеистом России после пожизненной дисквалификации Александра Касьянова. Не выступит в Пхёнчхане 38-летний прыгун на лыжах Дмитрий Васильев. Впрочем, у него не было шансов попасть в команду по спортивному принципу.

Сергей Устюгов и Антон Шипулин

РИА Новости

Как отреагировали в России

Реакция спортсменов, которых МОК без причин отстранил от соревнований (лишь подчеркнув, что в употреблении допинга никого не обвинял), не заставила себя ждать. Сергей Устюгов заявил, что переживать из-за пропуска Олимпиады не будет — он уже перенёс болезненный удар, когда комиссия Освальда отстранила многих его партнёров по сборной.

«Как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце.

Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами, дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом.

Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать», — написал Устюгов в Instagram.

Кулижников всё ещё верит, что возможность поехать в Пхёнчхан остаётся, и он будет ждать официального подтверждения.

«Сейчас будем ждать 28 января. Надеяться остаётся только на чудо. Эмоционально воспринял вчерашнюю информацию по Виктору Ану. Всё это очень неприятно, но жду и надеюсь», — цитирует конькобежца «Р-Спорт».

С короткими комментариями выступили фигуристы. Иван Букин поблагодарил всех, кто поддержал его, а Ксения Столбова заявила, что «будет бороться до конца».

Эмоциональнее отреагировали на последние известия их коллеги по цеху, закончившие карьеру. Аделина Сотникова назвала происходящее беспределом. А Алексей Ягудин выразил такую же мысль в своём Instagram, но цензурных слов для этого не подобрал.

Ксения Столбова и Фёдор Климов

globallookpress.com

© Xinhua / Evgeny Sinitsyn

Как отреагировали в мире

За пределами России реакция на недопуск спортсменов была сдержанной. Но международные спортивные федерации своё недоумение из-за решений МОК скрывать не стали. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг заявил, что его организация ничем помочь россиянам не может.

«IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и Олимпийским комитет России. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс. Я не знаю об этой истории, о причинах принятого решения, поскольку не был в это вовлечён. Могу только сказать, что все сильнейшие спортсмены из так называемой «красной группы» находятся под наблюдением специальной группы по антидопингвому тестированию. Но мы не участвуем в вопросе приглашений на Игры, этим занимаются две независимые комиссии, поэтому не знаю, почему было принято такое решение», — цитирует главу IBU ТАСС.

Глава Болгарского олимпийского комитета Стефка Костадинова назвала решение МОК политическим.

«Каждый, кто употреблял запрещённые вещества, должен быть наказан. Но я не согласна с тем, что спортсмены, мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном форуме, тоже были наказаны. Моё мнение, что это уже политика», — рассказала бывшая легкоатлетка в интервью национальному телевидению.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель признался, что ему жаль пятерых отстранённых хоккеистов. При этом он рад за тех российских спортсменов, которые смогут участвовать в Олимпийских играх.

«Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и моё мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом. Поэтому не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно. Я не боялся по поводу недопуска Ильи Ковальчука или Павла Дацюка, потому что у них не было допинговой истории», — заявил Фазель.

Андерс Бессеберг

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер уверен, что его подопечного Сергея Устюгова отстранили несправедливо, а сам спортсмен никогда не употреблял допинг.

«Я был шокирован, узнав эту новость. Мы не могли представить, что это может произойти. У Сергея не было положительных допинг-тестов, его много раз проверяли. В Тоблахе он сдал три теста за сутки. Как ещё он может доказать, что он чист? Я надеюсь, это решение является не окончательным. Думаю, это несправедливо по отношению к спортсменам. Это большой скандал. Я знаю, что Сергей чист. На его допинг-пробах не было царапин. Если у МОК есть доказательства, почему они не представят их? Мы не получили никаких объяснений», — заявил немецкий специалист VG.no.