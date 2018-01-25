«Это не унижение»: президент МОК Бах объяснил недопуск ведущих российских спортсменов на Олимпийские игры
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«России следует ценить такую возможность»
Международный олимпийский комитет не ставил своей целью унижение России. Об этом заявил глава организации Томас Бах, комментируя недопуск российских атлетов на Олимпийские игры в Южной Корее.
«Решение, которое мы приняли в декабре на исполкоме МОК, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключается в том, что на Играх не будет российских флага и гимна и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучён вице-премьер страны. Но с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и «чистое» поколение. Эти спортсмены будут послами нового, «чистого» российского спорта», — приводит слова Баха ТАСС.
Ранее стало известно, что приглашения в Пхёнчхан не получили шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин, один из сильнейших лыжников планеты Сергей Устюгов, фигуристка Ксения Столбова и другие.
Официально полный список приглашённых спортсменов будет опубликован в ближайшие выходные. Кандидатура каждого атлета утверждается специальной комиссией под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.
Президент МОК открыто заявил, что отсутствие имени спортсмена в докладе Ричарда Макларена не стало для него «допинговой индульгенцией», как это считалось ранее. По его словам, чтобы не допустить атлета на Игры хватило всего лишь подозрения в употребления запрещённых препаратов, которое вовсе не обязательно доказывать. Иными словами, функционер фактически подтвердил, что в отношении отечественных спортсменов с недавних пор действует презумпция виновности.
«Комиссия Фурнейрон взяла на себя очень серьёзную ответственность, гарантировав, что ни один «нечистый» спортсмен не попадёт на Игры. Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр. Могли возникнуть подозрение и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию Фурнейрон. Наша цель — не накладывать санкции, а пригласить на Игры только «чистых» российских спортсменов. Если атлета пригласили, значит, у комиссии не было и тени сомнений», — отметил Бах.
При этом глава МОК заверил, что комиссия Фурнейрон провела тщательную работу в отношении всех российских спортсменов. Чиновник отметил, что, несмотря на отказ в приглашении на Игры целому ряду ведущих атлетов страны, «России следует ценить такую возможность».
«Комиссия собирала из разных источников всю допинг-историю спортсменов. Таким образом, результаты работы комиссии можно считать достоверными. У нас нет ни малейших сомнений в этом. Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только «чистые» спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашённых спортсменов. Он содержит только «чистых» российских спортсменов. Если атлет отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьёзные основания для такого решения. Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только «чистые» спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность», — подытожил Бах.
«Такие действия уже похожи на злой юмор»
Тем не менее, в России далеко не все готовы «ценить» возможность выступать на Олимпийских играх без ряда ведущих атлетов, причём при полном отсутствии доказательств вины последних и объяснений, в чём же именно их обвиняют. Так, призёр Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью RT отметил, что спорта во всём происходящем немного.
«Ребятам просто не дали шансов оправдать себя, реабилитироваться. Раньше казалось, что непростая доля досталась тем, кого начали обвинять и отстранять заранее, теперь стало ясно, что нам хотя бы дали возможность восстановить своё имя. Ану, Шипулину, Столбовой и остальным нашим спортсменам не оставили надежд даже на это. Одни обвинения. Такие действия уже похожи на злой юмор. Это не спорт», — подчеркнул Скобрев.
А бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, напротив, отметил, что сложившаяся ситуация является результатом многолетнего бездействия спортивных чиновников.
«Если честно, я бы хотел высказать слова благодарности МОК и лично Томасу Баху за то, что они помогают нам обратить внимание на наши же проблемы. Напомню, что наш президент Владимир Путин в ходе совещания по подготовке к Универсиаде в Красноярске сказал, что система контроля допинга в России не сработала. Поэтому сейчас, основываясь на словах главы государства и решениях МОК, пора собраться и решить, что нам делать дальше. У нас было столько лет в запасе, чтобы защитить спортсменов, подготовить их, а не бросаться в уходящий поезд на последних секундах. Всё то, что сейчас происходит — наказание за многолетнее бездействие спортивных чиновников», — заявил он в интервью RT.
«Мы находимся в недоумении»
Между тем в России уже успели свыкнуться с мыслью, что состав нейтральной олимпийской команды будет сильно усечённым. Так из отечественных биатлонистов приглашение на Игры получили лишь три человека. Конькобежцы, по всей видимости, будут представлены только четырьмя спортсменами, а сборная по шорт-треку — семью. Несмотря на это, лидеры сборной Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан примут участие в финальном сборе перед Олимпиадой.
«Российские конькобежцы, как и шорт-трекисты, примут участие в финальных сборах независимо от того, кто получил или не получил предварительное приглашение. Конькобежцы едут в Японию, как и запланировано, 25 января, потому что это процесс подготовки к этапу Кубка мира и чемпионату мира. Сбор у шорт-трекистов мы перенесли в Новогорск, это решение тренерского совета. При положительном решении о допуске они заедут в олимпийскую деревню 1 февраля», — заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина.
Не досчиталась игроков и женская хоккейная сборная России. Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок не получили приглашений от МОК. При этом уже сейчас известно, что главой российской делегации в Пхёнчхане будет первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
Также известно, что переговоры ОКР с МОК по окончательному списку приглашённых в Пхёнчхан российских спортсменов завершатся 25 января.
«Давайте дождёмся завершения переговоров, это будет конец сегодняшнего дня или середина завтрашнего. Конечно, по ряду дополнительных требований, которые выдвигаются к спортсменам и болельщикам, мы естественно находимся в недоумении по некоторым вопросам. Многие команды уже поехали на заключительные перед Играми сборы», — объяснил Мутко.