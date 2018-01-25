«Это не унижение»: президент МОК Бах объяснил недопуск ведущих российских спортсменов на Олимпийские игры

Президент МОК Томас Бах заявил, что недопуск на Олимпийские игры в Пхёнчхане целого ряда ведущих российских спортсменов не является унижением. По его словам, специальная комиссия по формированию состава команды пригласит в Южную Корею только действительно «чистых» атлетов. Бах призвал Россию ценить эту «возможность». Олимпийский призёр конькобежец Иван Скобрев в интервью RT заявил, что всё происходящее напоминает злой юмор.

«России следует ценить такую возможность»

Международный олимпийский комитет не ставил своей целью унижение России. Об этом заявил глава организации Томас Бах, комментируя недопуск российских атлетов на Олимпийские игры в Южной Корее.

«Решение, которое мы приняли в декабре на исполкоме МОК, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключается в том, что на Играх не будет российских флага и гимна и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучён вице-премьер страны. Но с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и «чистое» поколение. Эти спортсмены будут послами нового, «чистого» российского спорта», — приводит слова Баха ТАСС.

Ранее стало известно, что приглашения в Пхёнчхан не получили шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин, один из сильнейших лыжников планеты Сергей Устюгов, фигуристка Ксения Столбова и другие.

Официально полный список приглашённых спортсменов будет опубликован в ближайшие выходные. Кандидатура каждого атлета утверждается специальной комиссией под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

Президент МОК открыто заявил, что отсутствие имени спортсмена в докладе Ричарда Макларена не стало для него «допинговой индульгенцией», как это считалось ранее. По его словам, чтобы не допустить атлета на Игры хватило всего лишь подозрения в употребления запрещённых препаратов, которое вовсе не обязательно доказывать. Иными словами, функционер фактически подтвердил, что в отношении отечественных спортсменов с недавних пор действует презумпция виновности.

«Комиссия Фурнейрон взяла на себя очень серьёзную ответственность, гарантировав, что ни один «нечистый» спортсмен не попадёт на Игры. Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр. Могли возникнуть подозрение и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию Фурнейрон. Наша цель — не накладывать санкции, а пригласить на Игры только «чистых» российских спортсменов. Если атлета пригласили, значит, у комиссии не было и тени сомнений», — отметил Бах.

При этом глава МОК заверил, что комиссия Фурнейрон провела тщательную работу в отношении всех российских спортсменов. Чиновник отметил, что, несмотря на отказ в приглашении на Игры целому ряду ведущих атлетов страны, «России следует ценить такую возможность».

«Комиссия собирала из разных источников всю допинг-историю спортсменов. Таким образом, результаты работы комиссии можно считать достоверными. У нас нет ни малейших сомнений в этом. Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только «чистые» спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашённых спортсменов. Он содержит только «чистых» российских спортсменов. Если атлет отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьёзные основания для такого решения. Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только «чистые» спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность», — подытожил Бах.

«Такие действия уже похожи на злой юмор»

Тем не менее, в России далеко не все готовы «ценить» возможность выступать на Олимпийских играх без ряда ведущих атлетов, причём при полном отсутствии доказательств вины последних и объяснений, в чём же именно их обвиняют. Так, призёр Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью RT отметил, что спорта во всём происходящем немного.

«Ребятам просто не дали шансов оправдать себя, реабилитироваться. Раньше казалось, что непростая доля досталась тем, кого начали обвинять и отстранять заранее, теперь стало ясно, что нам хотя бы дали возможность восстановить своё имя. Ану, Шипулину, Столбовой и остальным нашим спортсменам не оставили надежд даже на это. Одни обвинения. Такие действия уже похожи на злой юмор. Это не спорт», — подчеркнул Скобрев.

А бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, напротив, отметил, что сложившаяся ситуация является результатом многолетнего бездействия спортивных чиновников.

«Если честно, я бы хотел высказать слова благодарности МОК и лично Томасу Баху за то, что они помогают нам обратить внимание на наши же проблемы. Напомню, что наш президент Владимир Путин в ходе совещания по подготовке к Универсиаде в Красноярске сказал, что система контроля допинга в России не сработала. Поэтому сейчас, основываясь на словах главы государства и решениях МОК, пора собраться и решить, что нам делать дальше. У нас было столько лет в запасе, чтобы защитить спортсменов, подготовить их, а не бросаться в уходящий поезд на последних секундах. Всё то, что сейчас происходит — наказание за многолетнее бездействие спортивных чиновников», — заявил он в интервью RT.

«Мы находимся в недоумении»

Между тем в России уже успели свыкнуться с мыслью, что состав нейтральной олимпийской команды будет сильно усечённым. Так из отечественных биатлонистов приглашение на Игры получили лишь три человека. Конькобежцы, по всей видимости, будут представлены только четырьмя спортсменами, а сборная по шорт-треку — семью. Несмотря на это, лидеры сборной Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан примут участие в финальном сборе перед Олимпиадой.

«Российские конькобежцы, как и шорт-трекисты, примут участие в финальных сборах независимо от того, кто получил или не получил предварительное приглашение. Конькобежцы едут в Японию, как и запланировано, 25 января, потому что это процесс подготовки к этапу Кубка мира и чемпионату мира. Сбор у шорт-трекистов мы перенесли в Новогорск, это решение тренерского совета. При положительном решении о допуске они заедут в олимпийскую деревню 1 февраля», — заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина.

Не досчиталась игроков и женская хоккейная сборная России. Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок не получили приглашений от МОК. При этом уже сейчас известно, что главой российской делегации в Пхёнчхане будет первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Также известно, что переговоры ОКР с МОК по окончательному списку приглашённых в Пхёнчхан российских спортсменов завершатся 25 января.

«Давайте дождёмся завершения переговоров, это будет конец сегодняшнего дня или середина завтрашнего. Конечно, по ряду дополнительных требований, которые выдвигаются к спортсменам и болельщикам, мы естественно находимся в недоумении по некоторым вопросам. Многие команды уже поехали на заключительные перед Играми сборы», — объяснил Мутко.