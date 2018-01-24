Глава МОК: мы не унижаем Россию и российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не считает унизительными для России решения организации отстранить российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане и не выдавать приглашения на соревнования ряду спортсменов, в чистоте которых МОК сомневается.

«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее Бах заявил, что у МОК были «серьёзные основания» не приглашать на Олимпиаду-2018 многих ведущих российских спортсменов, в том числе Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана.