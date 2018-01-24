Бах рассказал, что у МОК были «серьёзные основания» не приглашать Шипулина, Устюгова и Ана на Олимпиаду-2018

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение организации не приглашать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане многих ведущих российских спортсменов, в частности, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

«Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что в Пхёнчхан поедут только чистые спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашённых спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если тот или иной спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьёзные основания для такого решения», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Баха, комиссия МОК, занимавшаяся вопросом допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2018, не действовала в роли судьи или арбитра.

«Члены комиссии тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность», — добавил он.

Ранее немецкие СМИ выразили мнение, что решение МОК по российским спортсменам нельзя назвать справедливым.

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