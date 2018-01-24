Немецкие СМИ: Решение МОК по России нельзя считать справедливым

Немецкое издание OVB online прокомментировало решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ряд российских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Возникает вопрос, почему МОК так долго тянул с вердиктом? Специальный следователь по заданию WADA (Всемирного антидопингового агентства. — RT) Макларен представил свой фундаментальный отчёт ещё полтора года назад. Даже IBU (Международный союз биатлонистов. — RT) был удивлён дисквалификации Шипулина, который на прошлогоднем Кубке мира занял второе место в общем зачёте. По-видимому, члены комитета так спешили, что забыли проинформировать ответственные головные ведомства», — говорится в сообщении.

В издании заявляют, что беспокойство вызывает тот факт, что МОК не оставил жёстко наказанным российским спортсменам времени для того, чтобы защитить себя.

Также в OVB online считают, что решение МОК отстранить ряд российских спортсменов нельзя считать справедливым до момента предоставления неопровержимых доказательств.

«Пока не предоставлены неопровержимые доказательства личной вины, это наказание нельзя назвать справедливым. МОК должен понимать, что от него ожидают не только последовательных и решительных действий, но и 100% прозрачности», — отметили в издании.

23 января МОК принял решение не допускать до Олимпиады-2018 ряд российских спортсменов, в числе которых шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

Ранее сообщалось, что главы IBU и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) направили письма в МОК с требованием объяснить решение по России.