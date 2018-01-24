СМИ: Главы IBU и FIS требуют МОК объяснить причины недопуска россиян до ОИ-2018

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием объяснить причину недопуска ряда российских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Бессеберг и Каспер потребовали у МОК прояснить причины отказа россиянам участвовать в Олимпиаде-2018.

Отмечается, что, по мнению глав организаций, решение МОК по России нанесёт серьёзный урон нескольким видам спорта, так как сильнейшие спортсмены вынуждены будут пропустить Олимпийские игры. 

Они считают, что это испортит атмосферу на ОИ-2018 и негативно скажется на деятельности спортивных федераций.

Ранее французский биатлонист Симон Фуркад выразил мнение, что российских биатлонистов в вопросах допинга «стригут под одну гребёнку».

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