СМИ: Главы IBU и FIS требуют МОК объяснить причины недопуска россиян до ОИ-2018
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Бессеберг и Каспер потребовали у МОК прояснить причины отказа россиянам участвовать в Олимпиаде-2018.
Отмечается, что, по мнению глав организаций, решение МОК по России нанесёт серьёзный урон нескольким видам спорта, так как сильнейшие спортсмены вынуждены будут пропустить Олимпийские игры.
Они считают, что это испортит атмосферу на ОИ-2018 и негативно скажется на деятельности спортивных федераций.
Ранее французский биатлонист Симон Фуркад выразил мнение, что российских биатлонистов в вопросах допинга «стригут под одну гребёнку».