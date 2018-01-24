Симон Фуркад считает, что российских биатлонистов в вопросах допинга «стригут под одну гребёнку»

Французский биатлонист Симон Фуркад признался, что на месте россиянина Антона Шипулина чувствовал бы себя ущемлённым в правах.

«Нужно наказать тех, кто в этом замешан, но нельзя указывать пальцем на всю нацию. Я ставлю себя на место спортсмена, которого это затронуло. Если существует государственная система допинга, а я ничего плохого не сделал, то я бы считал, что меня ущемляют и заставляют платить за глупость других. Я думаю, что некоторые люди в этом не участвовали, но всех стригут под одну гребёнку», — заявил Симон Фуркад в интервью sports.fr.

Ранее Фуркад выразил мнение, что нельзя наказывать всех спортсменов страны за то, что там якобы существовала государственная допинговая программа.