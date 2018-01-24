Фуркад: в истории с недопуском Шипулина на Олимпийские игры налицо двойные стандарты
- Симон Фуркад
- globallookpress.com
- © ZUMAPRESS.com
«Нельзя говорить, что виноват лишь скверный россиянин, который принимал допинг. Правила должны быть одинаковыми для всех. Однако в последней истории были двойные стандарты. Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне», — сказал Фуркад в интервью sports.fr.
Брат лидера общего зачёта Кубка мира признался, что давно знает Антона Шипулина и поддерживает хорошие отношения с российской командой.
«Но это не означает, что я прощаю обман. Иногда русские считают, что против них устроили заговор и что только им приходится расплачиваться. И тем более это ощущение усиливается из-за того, что имена дисквалифицированных появляются постепенно, а не все сразу», — добавил Фуркад.
Ранее французские СМИ заявили, что, пока россиян отстраняют, принимающие допинг англосаксы и норвежцы выигрывают титулы.