Фуркад: в истории с недопуском Шипулина на Олимпийские игры налицо двойные стандарты

По мнению французского биатлониста Симона Фуркада, нельзя наказывать всех спортсменов страны за то, что там якобы существовала государственная допинговая программа.

«Нельзя говорить, что виноват лишь скверный россиянин, который принимал допинг. Правила должны быть одинаковыми для всех. Однако в последней истории были двойные стандарты. Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне», — сказал Фуркад в интервью sports.fr.

Брат лидера общего зачёта Кубка мира признался, что давно знает Антона Шипулина и поддерживает хорошие отношения с российской командой.

«Но это не означает, что я прощаю обман. Иногда русские считают, что против них устроили заговор и что только им приходится расплачиваться. И тем более это ощущение усиливается из-за того, что имена дисквалифицированных появляются постепенно, а не все сразу», — добавил Фуркад.

Ранее французские СМИ заявили, что, пока россиян отстраняют, принимающие допинг англосаксы и норвежцы выигрывают титулы.