Фуркад: в истории с недопуском Шипулина на Олимпийские игры налицо двойные стандарты

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По мнению французского биатлониста Симона Фуркада, нельзя наказывать всех спортсменов страны за то, что там якобы существовала государственная допинговая программа.
Фуркад: в истории с недопуском Шипулина на Олимпийские игры налицо двойные стандарты
  • Симон Фуркад
  • globallookpress.com
  • © ZUMAPRESS.com

«Нельзя говорить, что виноват лишь скверный россиянин, который принимал допинг. Правила должны быть одинаковыми для всех. Однако в последней истории были двойные стандарты. Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне», — сказал Фуркад в интервью sports.fr

Брат лидера общего зачёта Кубка мира признался, что давно знает Антона Шипулина и поддерживает хорошие отношения с российской командой.

«Но это не означает, что я прощаю обман. Иногда русские считают, что против них устроили заговор и что только им приходится расплачиваться. И тем более это ощущение усиливается из-за того, что имена дисквалифицированных появляются постепенно, а не все сразу», — добавил Фуркад.

Ранее французские СМИ заявили, что, пока россиян отстраняют, принимающие допинг англосаксы и норвежцы выигрывают титулы.

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