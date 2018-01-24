Французские СМИ: пока россиян отстраняют, принимающие допинг англосаксы и норвежцы выигрывают титулы

Французское издание Ski-Nordique считает, что россиян осуждают без доказательств, в то время как другие спортсмены продолжают безнаказанно принимать запрещённые препараты.

«В ближайшие дни комитет, назначенный МОК и возглавляемый заинтересованным лицом, может осудить спортсменов без каких-либо доказательств. И это сильно тревожит. Пока россиян отстраняют, принимающие допинг англосаксы и другие спортсмены продолжают выигрывать титулы с терапевтическими исключениями», — отметил автор статьи Мирко Хоминал.

По мнению журналиста, пока Антон Шипулин и Сергей Устюгов будут наблюдать за Олимпийскими играми по телевизору, норвежец Мартин Сундбю будет завоёвывать медали, несмотря на то что в его допинг-пробе в 2016-м обнаружили дозу бронхорасширяющего препарата сальбутамола, превышающую в 15 раз допустимую норму.

«Но он норвежец, а не русский, поэтому ему дали два месяца дисквалификации в июле и августе. Разумеется, никто никогда не думал о том, чтобы лишить его Игр 2018 года в Пхёнчхане», — добавил автор статьи.

Ранее Хоминал назвал недопуск Шипулина и Устюгова к Олимпиаде прямым нарушением законов правосудия.