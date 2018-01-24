Французские СМИ: недопуск Шипулина и Устюгова на Олимпиаду — прямое нарушение законов правосудия

Короткая ссылка
Французское издание Ski-Nordique назвало скандальным решение Международного олимпийского комитета оставить без Олимпиады биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

«Мы не боимся говорить о том, что случившееся с Шипулиным и Устюговым — прямое нарушение законов правосудия. Они не допущены на Игры-2018 только по причине участия в сочинской Олимпиаде. Оба спортсмена прошли сотни проверок на допинг в течение 2014 года, не говоря уже о десятках в последние несколько месяцев. И ни разу они не давали положительного результата», — отмечает автор статьи Мирко Хоминал.

По мнению журналиста россиянам по силам добиться справедливости в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что в Болгарии назвали политическим решение МОК не приглашать ряд ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Допинг Олимпийские игры 2018 Хроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru