Французские СМИ: недопуск Шипулина и Устюгова на Олимпиаду — прямое нарушение законов правосудия

Французское издание Ski-Nordique назвало скандальным решение Международного олимпийского комитета оставить без Олимпиады биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

«Мы не боимся говорить о том, что случившееся с Шипулиным и Устюговым — прямое нарушение законов правосудия. Они не допущены на Игры-2018 только по причине участия в сочинской Олимпиаде. Оба спортсмена прошли сотни проверок на допинг в течение 2014 года, не говоря уже о десятках в последние несколько месяцев. И ни разу они не давали положительного результата», — отмечает автор статьи Мирко Хоминал.

По мнению журналиста россиянам по силам добиться справедливости в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что в Болгарии назвали политическим решение МОК не приглашать ряд ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018.