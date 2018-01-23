В Болгарии назвали политическим решение МОК не приглашать ряд ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018

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Глава Национального олимпийского комитета Болгарии, титулованная легкоатлетка Стефка Костадинова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать ряд ведущих российских спортсменов на зимние Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Каждый, кто употреблял запрещённые вещества, должен быть наказан. Но я не согласна с тем, что спортсмены, мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном форуме, тоже были наказаны. Моё мнение, что это уже политика», — цитирует Костадинову ТАСС со ссылкой на болгарское телевидение.

Ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) прокомментировали решение МОК не допустить до участия в Олимпиаде-2018 пятерых кандидатов в сборную России.

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