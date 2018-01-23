В Болгарии назвали политическим решение МОК не приглашать ряд ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018
«Каждый, кто употреблял запрещённые вещества, должен быть наказан. Но я не согласна с тем, что спортсмены, мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном форуме, тоже были наказаны. Моё мнение, что это уже политика», — цитирует Костадинову ТАСС со ссылкой на болгарское телевидение.
Ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) прокомментировали решение МОК не допустить до участия в Олимпиаде-2018 пятерых кандидатов в сборную России.