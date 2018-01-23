В IIHF прокомментировали решение МОК не допустить пятерых российских хоккеистов до Олимпиады-2018

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пятерых кандидатов в национальную сборную России — защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также нападающих Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.

«Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение. Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и моё мнение относительно дела Григория Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны, я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны в манипуляциях с допингом», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Фазеля, он не переживал относительно допуска звёзд российской сборной Павла Дацюка и Ильи Ковальчука до Игр-2018.

«Не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по хоккею в полном составе был приглашён на Олимпиаду-2018.