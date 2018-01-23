Тренерский штаб сборной России по хоккею в полном составе приглашён на Олимпиаду-2018

Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею в полном составе приглашён на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что окончательный состав национальной команды на Олимпиаду-2018 будет объявлен 25 января.

Ранее в ФХР подтвердили информацию, что пять российских хоккеистов не получили приглашения на Олимпиаду-2018.