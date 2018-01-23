В ФХР подтвердили информацию о недопуске пяти российских хоккеистов к Олимпиаде-2018
Как сообщает официальный сайт организации, приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК) не получили защитники Антон Белов, Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также форварды Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Вместе с тем в заявлении ФХР указано, что упомянутые спортсмены не отстранены от участия в официальных турнирах.
Ранее сообщалось, что имена ряда ведущих российских хоккеистов отсутствуют в списке потенциальных участников Олимпиады-2018.