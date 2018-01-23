В ФХР подтвердили информацию о недопуске пяти российских хоккеистов к Олимпиаде-2018

В Федерации хоккея России (ФХР) подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что некоторые кандидаты в национальную сборную страны не были допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщает официальный сайт организации, приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК) не получили защитники Антон Белов, Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также форварды Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Вместе с тем в заявлении ФХР указано, что упомянутые спортсмены не отстранены от участия в официальных турнирах.

Ранее сообщалось, что имена ряда ведущих российских хоккеистов отсутствуют в списке потенциальных участников Олимпиады-2018.