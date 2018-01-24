Ведущие российские конькобежцы, включая Кулижникова, примут участие в предолимпийском тренировочном сборе
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Ирину Слаутину.
Отмечается, что конькобежцы, включая не приглашённых на Игры-2018 Павла Кулижникова и Дениса Юскова, проведут сбор в Японии, а шорт-трекисты, среди которых также рискующий пропустить Олимпиаду Виктор Ан, будут тренироваться в Новогорске.
Ранее Кулижников выразил мнение, что не приглашённым на Олимпиаду-2018 российским спортсменам остаётся надеяться только на чудо.