Ведущие российские конькобежцы, включая Кулижникова, примут участие в предолимпийском тренировочном сборе

Все члены сборных России по конькобежному спорту и шорт-треку примут участие в предолимпийском тренировочном сборе, независимо от того, были они приглашены на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане или нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Ирину Слаутину.

Отмечается, что конькобежцы, включая не приглашённых на Игры-2018 Павла Кулижникова и Дениса Юскова, проведут сбор в Японии, а шорт-трекисты, среди которых также рискующий пропустить Олимпиаду Виктор Ан, будут тренироваться в Новогорске.

Ранее Кулижников выразил мнение, что не приглашённым на Олимпиаду-2018 российским спортсменам остаётся надеяться только на чудо.