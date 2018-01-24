Ведущие российские конькобежцы, включая Кулижникова, примут участие в предолимпийском тренировочном сборе

Короткая ссылка
Все члены сборных России по конькобежному спорту и шорт-треку примут участие в предолимпийском тренировочном сборе, независимо от того, были они приглашены на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане или нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Ирину Слаутину.

Отмечается, что конькобежцы, включая не приглашённых на Игры-2018 Павла Кулижникова и Дениса Юскова, проведут сбор в Японии, а шорт-трекисты, среди которых также рискующий пропустить Олимпиаду Виктор Ан, будут тренироваться в Новогорске.

Ранее Кулижников выразил мнение, что не приглашённым на Олимпиаду-2018 российским спортсменам остаётся надеяться только на чудо.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru