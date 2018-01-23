Конькобежец Кулижников о допуске к Олимпиаде-2018: остаётся надеяться только на чудо

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он не получит приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Сейчас будем ждать 28 января. Надеяться остаётся только на чудо. Эмоционально воспринял вчерашнюю информацию по Виктору Ану. Всё это очень неприятно, но жду и надеюсь», — цитирует конькобежца «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что заявка Кулижникова на участие в Играх-2018 была отменена.