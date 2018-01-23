Конькобежец Кулижников о допуске к Олимпиаде-2018: остаётся надеяться только на чудо

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он не получит приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Сейчас будем ждать 28 января. Надеяться остаётся только на чудо. Эмоционально воспринял вчерашнюю информацию по Виктору Ану. Всё это очень неприятно, но жду и надеюсь», — цитирует конькобежца «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что заявка Кулижникова на участие в Играх-2018 была отменена.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru