«Сохранять трезвый подход»: Россия продолжит диалог с МОК об участии отстранённых спортсменов в ОИ-2018

Кремль призывает продолжать диалог с МОК, несмотря на отстранение лидеров национальной сборной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве полагают, что спортсменам необходимо следовать позиции, высказанной на Олимпийском собрании в декабре, — выступить в Пхёнчхане в нейтральном статусе. При этом, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, разговоров о бойкотировании Олимпийских игр 2018 года стоит избегать.

Решение МОК о недопуске некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане и появившаяся в СМИ информация о запрете на использование национального флага на трибунах во время турнира вызвали широкий резонанс в спортивном сообществе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москве необходимо продолжить сотрудничество с Международным олимпийским комитетом.

«Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая — скорее, даже сложная, но это не значит, что нужно прекращать общение. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», — заявил Песков ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства призвал прежде всего думать о спортсменах, а также напомнил, что ранее данный вопрос уже обсуждался.

«Главное — сохранять трезвый подход, в первую очередь — в интересах наших спортсменов, которые приняли решение по возможности участвовать в этих Олимпийских играх, и это решение всеми было встречено с пониманием и было поддержано», — добавил Песков.

Ранее в Кремле также не оставили без внимания решение МОК не выдавать приглашения на Игры лидерам российской сборной — шестикратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану, олимпийскому чемпиону Антону Шипулину и двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но всё-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — отметил пресс-секретарь.

В российском спортивном сообществе также прокомментировали возможный отказ от участия в Олимпиаде. Глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко выразил мнение, что российским атлетам необходимо выступать на турнире, несмотря на санкции МОК.

«Мы не можем распоряжаться судьбами спортсменов. Принуждать их бойкотировать Игры никто не будет. Это дорога в никуда. Возможно, МОК именно этого и добивается, однако этот вариант нельзя рассматривать или заставлять кого-то думать об этом. Нужно ехать на Олимпиаду и побеждать, независимо от того, в равных или неравных условиях это придётся делать. В свою очередь, СКР должен оказать максимально возможную поддержку нашим атлетам», — сказал Кибалко в разговоре с RT.

Согласен с ним и глава Федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников. По его мнению, россиянам необходимо принять участие в соревнованиях.

«Всех горнолыжников по нашим спискам пускают на Олимпиаду. Всё в порядке. По ним нет вопросов. Что касается того, надо ли нашим спортсменам ехать на Олимпийские игры при такой ситуации, то да, конечно надо. Мы своё решение уже сказали», — рассказал Мельников «Чемпионату».

Некоторые атлеты уже определились относительно участия в Играх. В частности, олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семён Елистратов сообщил, что принял решение поехать в Пхёнчхан.

«На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам. Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры. Правда, я бы не торопился с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января», — рассказал спортсмен «Р-Спорту».

В Государственной думе мнения относительно возможного отказа от поездки на Олимпиаду разделились. Так, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что спортсменам, возможно, стоит пересмотреть своё решение относительно выступления на соревнованиях в Южной Корее.

«Если разъяснений не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Россию пытались спровоцировать на бойкот Олимпиады, но, не добившись этого, решили действовать таким иезуитским способом — не допускать российских лидеров с идеальной репутацией. Это попахивает политическим шантажом, а также создаёт условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран», — сказал «Интерфаксу» Дегтярёв.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что на Игры-2018 поедет ограниченная делегация российских спортсменов.

«Сейчас мне вообще кажется, что поедут хоккеисты плюс ещё два-три вида. Это максимум. Если говорить о моём личном мнении, то мне уже безразлично, поедут или не поедут. Изначально я верила, что ситуация изменится, но этого не произошло. К мнению олимпийских чемпионов, к сожалению, не всегда прислушиваются», — призналась Резцова «Спорт-Экспрессу».

При этом первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков верит, что российские атлеты не станут бойкотировать Олимпиаду в Пхёнчхане.

«Я думаю, что до бойкота не дойдёт. На олимпийском собрании спортсмены чётко высказали свою позицию, которая была одобрена олимпийским комитетом. В МОК будет отправлен список, куда войдут все сильнейшие наши спортсмены. Пока все списки являются предварительными. В заявке мы полностью заполняем все квоты нашими спортсменами и надеемся, что они будут востребованы всеми сильнейшими. Решение МОК предварительное, надеемся, мы сможем по нему подискутировать», — заверил Поздняков.

В том случае если отечественные спортсмены решат бойкотировать турнир, по правилам МОК Россия будет отстранена от соревнований на два следующих олимпийских цикла. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв признался, что боится подобного развития ситуации.

«Меня очень пугает слово бойкот. Понятно, что происходящее сейчас — преступно. Но бойкот приведёт к необратимым последствиям. Ведь по правилам МОК в таком случае наша команда не сможет выступить и на следующих Олимпийских играх. То есть мы потеряем целое поколение спортсменов. Идти на такие меры следует только в самом крайнем случае. Поэтому сейчас нужно применять любые другие дипломатические меры воздействия на наших партнёров, надо попытаться договориться. Всё-таки на карту поставлено слишком много», — заявил Свищёв «Спорт-Экспрессу».

Информация о возможном бойкоте российскими спортсменами Олимпиады появилась во вторник, 23 января. По словам источника, знакомого с ситуацией, российские биатлонисты готовы отказаться от выступления на Играх, если МОК не изменит своё решение относительно допуска спортсменов к турниру. По предварительной информации, приглашение на Игры получили лишь трое из 11 членов национальной команды — Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Однако позднее Союз биатлонистов России выступил с опровержением, заявив, что позволит спортсменам лично принимать решение о выступлении на Олимпийских играх.

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Разговоры о возможном отказе от поездки на Олимпиаду велись и ранее. Обсуждалось это после решения МОК отстранить Россию от Игр, заставив российских спортсменов выступать на турнире под нейтральным флагом.

«Я считаю, что подобное решение — это унижение для нашей страны. Необходимо принять очень серьёзное, взвешенное решение, и, на мой взгляд, самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх», — выразил мнение «Р-Спорту» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Позднее своё мнение высказал президент России Владимир Путин, заявив, что государство не будет препятствовать возможному участию атлетов в Играх.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам», — заявил Путин.

12 декабря Олимпийское собрание разрешило российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в ОИ-2018, невзирая на то, что мы априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран. Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас — высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остаётся одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять», — говорится в заявлении.